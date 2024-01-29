Одарченко Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения12.11.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1984
Шидловка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.06.1984
Сын: Одарченко Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Одарченко (Андреева) Галина
Рождение ребёнка
02.04.1988
Сын: Одарченко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Одарченко (Андреева) Галина
Рождение ребёнка
05.10.1989
Дочь: Куприянова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Одарченко (Андреева) Галина