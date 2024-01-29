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Одарченко Владимир Иванович

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Место рождения

Новоалександровка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

12.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоалександровка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
30.01.1984

Жена: Одарченко (Андреева) Галина

Шидловка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.06.1984

Сын: Одарченко Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Одарченко (Андреева) Галина

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
02.04.1988

Сын: Одарченко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Одарченко (Андреева) Галина

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.10.1989

Дочь: Куприянова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Одарченко (Андреева) Галина

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область

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