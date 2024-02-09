Борисовская Степанида Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисовская Степанида Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисовский Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Исаченко Максим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаченко Мария Максимовна

Отец ребёнка: Исаченко Максим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаченко Сергей Максимович

Отец ребёнка: Исаченко Максим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаченко Владимир Максимович

Отец ребёнка: Исаченко Максим Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаченко Максим Павлович

Смерть
Неизвестно

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