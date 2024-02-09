Борисовская Степанида Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисовский Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Исаченко Максим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаченко Мария Максимовна
Отец ребёнка: Исаченко Максим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаченко Сергей Максимович
Отец ребёнка: Исаченко Максим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаченко Владимир Максимович
Отец ребёнка: Исаченко Максим Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно