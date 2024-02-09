Борисовский Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Александра Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисовский Капитон Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисовский Иван Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисовская Степанида Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисовский Лука Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно