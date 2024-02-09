Исаченко Максим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Анна Максимовна
Мать ребёнка: Борисовская Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаченко Мария Максимовна
Мать ребёнка: Борисовская Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаченко Сергей Максимович
Мать ребёнка: Борисовская Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаченко Владимир Максимович
Мать ребёнка: Борисовская Степанида Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно