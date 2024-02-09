Исаченко Максим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаченко Максим Павлович

Исаченко Максим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Анна Максимовна

Мать ребёнка: Борисовская Степанида Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаченко Мария Максимовна

Мать ребёнка: Борисовская Степанида Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаченко Сергей Максимович

Мать ребёнка: Борисовская Степанида Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаченко Владимир Максимович

Мать ребёнка: Борисовская Степанида Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисовская Степанида Гавриловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.