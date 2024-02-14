Самерханова (Мухамятшина) Халимя
Место рожденияАктуково, Нижегородская, Россия
Дата рождения07.07.1900
Дата смерти25.12.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1921
Сын: Самерханов Абдулхак Мухимханович
Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан
Рождение ребёнка
20.02.1925
Сын: Мухимханов Анвар Самерханович
Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан
Рождение ребёнка
20.03.1927
Дочь: Мухаметжанова (Мухимханова) Ильхамия Самерхановна
Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан
Рождение ребёнка
30.06.1932
Сын: Мухимханов Рафек Самерханович
Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан
Рождение ребёнка
18.07.1936
Дочь: Мухимханова (Мухимханова) Рафека Мухимхановна
Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан
Смерть
25.12.1994