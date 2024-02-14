Самерханова (Мухамятшина) Халимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самерханова (Мухамятшина) Халимя

Место рождения

Актуково, Нижегородская, Россия

Дата рождения

07.07.1900

Дата смерти

25.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1921

Сын: Самерханов Абдулхак Мухимханович

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Рождение ребёнка
20.02.1925

Сын: Мухимханов Анвар Самерханович

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Рождение ребёнка
20.03.1927

Дочь: Мухаметжанова (Мухимханова) Ильхамия Самерхановна

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Рождение ребёнка
30.06.1932

Сын: Мухимханов Рафек Самерханович

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Рождение ребёнка
18.07.1936

Дочь: Мухимханова (Мухимханова) Рафека Мухимхановна

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Смерть
25.12.1994

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