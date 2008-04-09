Мухимханов Рафек Самерханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухимханов Рафек Самерханович

Место рождения

д.Актуково

Дата рождения

30.06.1932

Дата смерти

09.04.2008

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1932

Отец: Самерханов Мухимхан

Мать: Самерханова (Мухамятшина) Халимя

Рождение ребёнка
25.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухимханова (Жамалетдинова) Сания

Рождение ребёнка
01.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухимханова (Жамалетдинова) Сания

Рождение ребёнка
19.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.04.2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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