Мухимханов Рафек Самерханович
Место рожденияд.Актуково
Дата рождения30.06.1932
Дата смерти09.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1932
Рождение ребёнка
25.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухимханова (Жамалетдинова) Сания
Рождение ребёнка
01.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухимханова (Жамалетдинова) Сания
Рождение ребёнка
19.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.04.2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно