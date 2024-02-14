Мухимханова (Жамалетдинова) Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухимханова (Жамалетдинова) Сания

Место рождения

д. Антяровка

Дата рождения

1936

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Жамалетдинов Жафяр

Мать: Махира

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунгатуллин Фаризун Гадеевич

Рождение ребёнка
25.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухимханов Рафек Самерханович

Рождение ребёнка
01.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухимханов Рафек Самерханович

Смерть
2013

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