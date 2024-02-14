Мухимханова (Жамалетдинова) Сания
Место рожденияд. Антяровка
Дата рождения1936
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Жамалетдинов Жафяр
Мать: Махира
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухимханов Рафек Самерханович
Рождение ребёнка
01.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухимханов Рафек Самерханович
Смерть
2013