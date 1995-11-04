Самерханов Абдулхак Мухимханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самерханов Абдулхак Мухимханович

Место рождения

Актуково, Нижегородская, Россия

Дата рождения

16.12.1921

Дата смерти

04.11.1995

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1921

Отец: Самерханов Мухимхан

Мать: Самерханова (Мухамятшина) Халимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самерханова Хасяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самерханова Хасяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самерханова Хасяна

Рождение ребёнка
20.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самерханова Хасяна

Смерть
04.11.1995
Похороны
05.11.1995

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