Самерханов Абдулхак Мухимханович
Место рожденияАктуково, Нижегородская, Россия
Дата рождения16.12.1921
Дата смерти04.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самерханова Хасяна
Рождение ребёнка
20.02.1962
Смерть
04.11.1995
Похороны
05.11.1995