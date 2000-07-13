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Мухимханов Анвар Самерханович

Место рождения

Актуково, Нижегородская, Россия

Дата рождения

20.02.1925

Дата смерти

13.07.2000

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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1952 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1925

Отец: Самерханов Мухимхан

Мать: Самерханова (Мухамятшина) Халимя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мукимханова (Абдуллина) Рафика Абдуллиновна

Военная награда
Неизвестно
Мухимханов Анвар В архив Дата рождения __.__.1925 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Актуково Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
13.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мукимханова (Абдуллина) Рафика Абдуллиновна

Рождение ребёнка
16.04.1952

Сын: Мукимханов Хамит

Мать ребёнка: Мукимханова (Абдуллина) Рафика Абдуллиновна

Рождение ребёнка
16.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мукимханова (Абдуллина) Рафика Абдуллиновна

Рождение ребёнка
15.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мукимханова (Абдуллина) Рафика Абдуллиновна

Смерть
13.07.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
14.07.2000

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