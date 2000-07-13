Мухимханов Анвар Самерханович
Место рожденияАктуково, Нижегородская, Россия
Дата рождения20.02.1925
Дата смерти13.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Мухимханов Анвар В архив Дата рождения __.__.1925 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Актуково Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
13.01.1950
Рождение ребёнка
16.04.1952
Сын: Мукимханов Хамит
Мать ребёнка: Мукимханова (Абдуллина) Рафика Абдуллиновна
Рождение ребёнка
16.04.1952
Рождение ребёнка
15.10.1957
Смерть
13.07.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
14.07.2000