Кислухин Федор Малахиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Кислухина (Боталова) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кислухин Григорей Федорович
Мать ребёнка: Кислухина (Боталова) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кислухин Алексей Федорович
Мать ребёнка: Кислухина (Боталова) Евдокия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно