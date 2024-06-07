Кислухин Федор Малахиевич 1723 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кислухин Федор Малахиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Кислухин Малахий Владимирович

Мать: Кислухина (Лимонова) Анастасия Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислухина (Боталова) Евдокия Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Кислухин Антон Федорович

Мать ребёнка: Кислухина (Боталова) Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кислухин Григорей Федорович

Мать ребёнка: Кислухина (Боталова) Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кислухин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Кислухина (Боталова) Евдокия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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