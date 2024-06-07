Кислухина (Лимонова) Анастасия Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723
Сын: Кислухин Федор Малахиевич
Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Мерзлякова (Кислухина) Ксения Малаховна
Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Кощеева (Кислухина) Евдокия Малаховна
Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Дресвяникова (Кислухина) Марья Малаховна
Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Сунцова (Кислухина) Ирина Малаховна
Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Фатьянов (Кислухина) Евдокия Малаховна
Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Кощеева (Кислухина) Дарья Малаховна
Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович
Смерть
Неизвестно