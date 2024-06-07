Кислухина (Лимонова) Анастасия Лазаревна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кислухина (Лимонова) Анастасия Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723

Сын: Кислухин Федор Малахиевич

Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Мерзлякова (Кислухина) Ксения Малаховна

Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Кощеева (Кислухина) Евдокия Малаховна

Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Дресвяникова (Кислухина) Марья Малаховна

Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Сунцова (Кислухина) Ирина Малаховна

Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Фатьянов (Кислухина) Евдокия Малаховна

Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Кощеева (Кислухина) Дарья Малаховна

Отец ребёнка: Кислухин Малахий Владимирович

Смерть
Неизвестно

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