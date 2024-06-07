Кислухина (Боталова) Евдокия Афанасьевна 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кислухина (Боталова) Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислухин Федор Малахиевич

Место жительства
Неизвестно
Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Кислухин Антон Федорович

Отец ребёнка: Кислухин Федор Малахиевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кислухин Григорей Федорович

Отец ребёнка: Кислухин Федор Малахиевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кислухин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Кислухин Федор Малахиевич

Смерть
Неизвестно

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