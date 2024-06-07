Кислухина (Боталова) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Кислухин Федор Малахиевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кислухин Григорей Федорович
Отец ребёнка: Кислухин Федор Малахиевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кислухин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Кислухин Федор Малахиевич
Смерть
Неизвестно