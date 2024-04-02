Фон Пройссен (Фон Изенбург) Софи (Софи Йоханна Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Пройссен (Фон Изенбург) Софи (Софи Йоханна Мария)

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Место рождения

город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя

Дата рождения

25.08.1911

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1911

Отец: Фон Изенбург Франц Александр

Мать: Цу Изенбург Кристина

город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя
Бракосочетание
25.08.2011

Муж: Фон Пройссен Георг Фридрих Фердинанд

Рождение ребёнка
20.01.2013

Сын: Фон Пройссен Карл Фридрих Франц Александр

Отец ребёнка: Фон Пройссен Георг Фридрих Фердинанд

Рождение ребёнка
20.01.2013

Сын: Фон Пройссен Луи Фердинанд Кристиан Альбрехт

Отец ребёнка: Фон Пройссен Георг Фридрих Фердинанд

Рождение ребёнка
02.04.2015

Дочь: Фон Пройссен Эмма Мари Шарлотта Софи

Отец ребёнка: Фон Пройссен Георг Фридрих Фердинанд

город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя
Рождение ребёнка
17.11.2016

Сын: Фон Пройссен Генрих Альберт Иоганн Георг

Отец ребёнка: Фон Пройссен Георг Фридрих Фердинанд

город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя
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