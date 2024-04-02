Фон Пройссен (Фон Изенбург) Софи (Софи Йоханна Мария)
Место рождениягород Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя
Дата рождения25.08.1911
ПолЖенский
Отец
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Рождение
25.08.1911
Отец: Фон Изенбург Франц Александр
Мать: Цу Изенбург Кристина
город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя
Бракосочетание
25.08.2011
Рождение ребёнка
20.01.2013
Сын: Фон Пройссен Карл Фридрих Франц Александр
Отец ребёнка: Фон Пройссен Георг Фридрих Фердинанд
Рождение ребёнка
20.01.2013
Сын: Фон Пройссен Луи Фердинанд Кристиан Альбрехт
Отец ребёнка: Фон Пройссен Георг Фридрих Фердинанд
Рождение ребёнка
02.04.2015
Дочь: Фон Пройссен Эмма Мари Шарлотта Софи
Отец ребёнка: Фон Пройссен Георг Фридрих Фердинанд
город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя
Рождение ребёнка
17.11.2016
Сын: Фон Пройссен Генрих Альберт Иоганн Георг
Отец ребёнка: Фон Пройссен Георг Фридрих Фердинанд
город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя