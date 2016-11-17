Фон Пройссен Генрих Альберт Иоганн Георг
мужской, родился 17.11.2016, город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя
ОтецФон Пройссен (Гогенцоллерн) Георг Фридрих Фердинанд10.06.1976 г.р.
МатьФон Пройссен (Фон Изенбург) Софи (Софи Йоханна Мария)25.08.1911 г.р.
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17.11.2016
Отец: Фон Пройссен (Гогенцоллерн) Георг Фридрих Фердинанд
город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя