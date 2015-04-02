Фон Пройссен Эмма Мари Шарлотта Софи 02.04.2015 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Пройссен Эмма Мари Шарлотта Софи

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 02.04.2015, город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя

Отец
Фон Пройссен (Гогенцоллерн) Георг Фридрих Фердинанд10.06.1976 г.р.
Мать
Фон Пройссен (Фон Изенбург) Софи (Софи Йоханна Мария)25.08.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.2015

Отец: Фон Пройссен (Гогенцоллерн) Георг Фридрих Фердинанд

Мать: Фон Пройссен (Фон Изенбург) Софи (Софи Йоханна Мария)

город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя

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