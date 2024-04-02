Цу Изенбург (Фон Заурма) Кристина (Элизабет Кристина Габриэле Бригитта Йоханна Мария)
Место рождения
Дата рождения02.10.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1911
Дочь: Фон Пройссен Софи
Отец ребёнка: Фон Изенбург Франц Александр
город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя
Рождение
02.10.1941
Бракосочетание
03.01.1968
город Донауэшинген, Шварцвальд-Бар, Фрайбург, Баден-Вюртемберг, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Эсте Катарина
Отец ребёнка: Фон Изенбург Франц Александр
город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Великогерманский рейх