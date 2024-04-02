Цу Изенбург (Фон Заурма) Кристина (Элизабет Кристина Габриэле Бригитта Йоханна Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цу Изенбург (Фон Заурма) Кристина (Элизабет Кристина Габриэле Бригитта Йоханна Мария)

Место рождения

Мюнхен

Дата рождения

02.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1911

Дочь: Фон Пройссен Софи

Отец ребёнка: Фон Изенбург Франц Александр

город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Германская Империя
Рождение
02.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.01.1968

Муж: Фон Изенбург Франц Александр

город Донауэшинген, Шварцвальд-Бар, Фрайбург, Баден-Вюртемберг, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
1971

Дочь: Эсте Катарина

Отец ребёнка: Фон Изенбург Франц Александр

город Бирштейн, Майн-Кинциг, Гессен, Великогерманский рейх
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