Прилуков Павел Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилуков Павел Алексеев

Прилуков Павел Алексеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: Прилуков Алексей (Олешка) Еремеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Прилуков Игнатий Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Прилуков Леонтий Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Прилуков Яков Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Прилуков Абрам (Обрам) (Яковлев)

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Козлянка, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1728
поч. Козлянка, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close