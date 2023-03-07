Прилуков Павел Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1662
Дата смерти1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662
Отец: Прилуков Алексей (Олешка) Еремеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1682
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Прилуков Яков Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Прилуков Абрам (Обрам) (Яковлев)
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Козлянка, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1728
поч. Козлянка, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя