Прилуков Абрам (Обрам) (Яковлев)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Прилуков Павел Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Прилуков Никифор (Абрамов)
Мать ребёнка: не указана
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: не указана
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: не указана
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1722