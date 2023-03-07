Прилуков Абрам (Обрам) (Яковлев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилуков Абрам (Обрам) (Яковлев)

Прилуков Абрам (Обрам) (Яковлев)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1662 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Прилуков Павел Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Прилуков Никифор (Абрамов)

Мать ребёнка: не указана

поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Прилуков Петр (Абрамов)

Мать ребёнка: не указана

поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Прилуков Семен (Абрамов)

Мать ребёнка: не указана

поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1722
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close