Прилуков Яков Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилуков Яков Павлов

Прилуков Яков Павлов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Прилуков Павел Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Прилуков Иван Яковлев

Мать ребёнка: Прилукова Акилина Константинова

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Прилуков Иуда (Юда) Яковлев

Мать ребёнка: Прилукова Акилина Константинова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Парасковья Яковлева

Мать ребёнка: Прилукова Акилина Константинова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Акилина Константинова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1739
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close