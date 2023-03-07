Прилуков Яков Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смерти1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: Прилуков Павел Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: Прилукова Акилина Константинова
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Прилуков Иуда (Юда) Яковлев
Мать ребёнка: Прилукова Акилина Константинова
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Парасковья Яковлева
Мать ребёнка: Прилукова Акилина Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1739