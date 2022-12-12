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Мартыненко Василий Ильич

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1855

Дата смерти

12.12.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Мартыненко Илья Семёнович

Мать: Мартыненко Ефимия Филипповна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
13.01.1874

Жена: Мартыненко Фёкла Феодотовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.11.1874

Дочь: Сагайдак Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.10.1876

Сын: Мартыненко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.07.1879

Сын: Мартыненко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.01.1883

Сын: Мартыненко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.06.1884

Дочь: Сидельник Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.10.1887

Сын: Мартыненко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.12.1889

Сын: Мартыненко Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.10.1892

Дочь: Мартыненко Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Агриппина Алексеевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
12.12.1904
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
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