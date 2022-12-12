Мартыненко Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти12.12.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
13.01.1874
Рождение ребёнка
11.11.1874
Дочь: Сагайдак Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна
Рождение ребёнка
02.10.1876
Сын: Мартыненко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна
Рождение ребёнка
15.07.1879
Сын: Мартыненко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна
Рождение ребёнка
06.01.1883
Сын: Мартыненко Иван Васильевич
Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна
Рождение ребёнка
20.06.1884
Дочь: Сидельник Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна
Рождение ребёнка
23.10.1887
Сын: Мартыненко Яков Васильевич
Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна
Рождение ребёнка
29.12.1889
Сын: Мартыненко Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна
Рождение ребёнка
30.10.1892
Дочь: Мартыненко Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Мартыненко Фёкла Феодотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1904