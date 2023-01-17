Мартыненко (Рябоконь) Фёкла Феодотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартыненко (Рябоконь) Фёкла Феодотовна

Мартыненко (Рябоконь) Фёкла Феодотовна

avatar

Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

06.05.1898

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Рябоконь Фёдор (Федот) Матвеевич

Мать: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
13.01.1874

Муж: Мартыненко Василий Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.11.1874

Дочь: Сагайдак Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.10.1876

Сын: Мартыненко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.07.1879

Сын: Мартыненко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.01.1883

Сын: Мартыненко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.06.1884

Дочь: Сидельник Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.10.1887

Сын: Мартыненко Яков Васильевич

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.12.1889

Сын: Мартыненко Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.10.1892

Дочь: Мартыненко Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.05.1898
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
До 1898
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close