Мартыненко (Рябоконь) Фёкла Феодотовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти06.05.1898
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Рябоконь Фёдор (Федот) Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1874
Рождение ребёнка
11.11.1874
Дочь: Сагайдак Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич
Рождение ребёнка
02.10.1876
Сын: Мартыненко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич
Рождение ребёнка
15.07.1879
Сын: Мартыненко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич
Рождение ребёнка
06.01.1883
Сын: Мартыненко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич
Рождение ребёнка
20.06.1884
Дочь: Сидельник Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич
Рождение ребёнка
23.10.1887
Сын: Мартыненко Яков Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич
Рождение ребёнка
29.12.1889
Сын: Мартыненко Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич
Рождение ребёнка
30.10.1892
Дочь: Мартыненко Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Ильич
Смерть
06.05.1898
Место жительства
До 1898