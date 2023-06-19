Некрасова (Некрасова) Елизавета Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти21.07.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1806
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Некрасов Александр Алексеев
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
14.12.1807
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
13.09.1809
Дочь: Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
13.09.1809
Дочь: Некрасова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
11.05.1812
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
26.12.1814
Дочь: Малыгина Феона Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
23.09.1817
Дочь: Праскева Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
07.05.1820
Дочь: Некрасова Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
05.04.1824
Дочь: Некрасова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Алексей М.
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1850
Причина смерти: от поноса