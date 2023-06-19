Некрасова (Некрасова) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Елизавета Яковлевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

21.07.1850

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1806

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Некрасов Александр Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1807

Сын: Некрасов Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1809

Дочь: Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1809

Дочь: Некрасова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.05.1812

Сын: Некрасов Петр Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.12.1814

Дочь: Малыгина Феона Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1817

Дочь: Праскева Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.05.1820

Дочь: Некрасова Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.04.1824

Дочь: Некрасова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов Алексей М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Алексей М.

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.07.1850
Причина смерти: от поноса