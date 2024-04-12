Малыгина (Некрасова) Феона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Феона Алексеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.12.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1814

Отец: Некрасов Алексей М.

Мать: Некрасова Елизавета Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1847

Сын: Малыгин Александр Алексеев

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1855

Дочь: Настасья Алексеева

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Алексей Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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