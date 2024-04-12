Малыгина (Некрасова) Феона Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1814
Отец: Некрасов Алексей М.
Рождение ребёнка
24.08.1847
Сын: Малыгин Александр Алексеев
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
21.12.1855
Дочь: Настасья Алексеева
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно