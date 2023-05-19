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Малыгин Алексей Григорьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

31.08.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1847

Сын: Малыгин Александр Алексеев

Мать ребёнка: Малыгина Феона Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1855

Дочь: Настасья Алексеева

Мать ребёнка: Малыгина Феона Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Феона Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
31.08.1858
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою
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