Малыгин Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти31.08.1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1847
Сын: Малыгин Александр Алексеев
Мать ребёнка: Малыгина Феона Алексеевна
Рождение ребёнка
21.12.1855
Дочь: Настасья Алексеева
Мать ребёнка: Малыгина Феона Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.08.1858
Причина смерти: чахоткою