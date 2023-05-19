Некрасова (Некрасова) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1809
Отец: Некрасов Алексей М.
Бракосочетание
27.10.1824
Рождение ребёнка
06.07.1829
Дочь: Некрасова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1832
Дочь: Колпашникова Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов
Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.06.1834
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно