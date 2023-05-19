Некрасова (Некрасова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Надежда Алексеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.09.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1809

Отец: Некрасов Алексей М.

Мать: Некрасова Елизавета Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.10.1824

Муж: Некрасов Яков Семенов

Рождение ребёнка
06.07.1829

Дочь: Некрасова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1832

Дочь: Колпашникова Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.06.1834

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Некрасов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно