Колпашникова (Некрасова) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (Некрасова) Агафья Яковлевна

Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

28.01.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1832

Отец: Некрасов Яков Семенов

Мать: Некрасова Надежда Алексеевна

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1850

Муж: Колпашников Прокопий Иванов

Рождение ребёнка
11.07.1852

Сын: Колпашников Илья Прокопьев

Отец ребёнка: Колпашников Прокопий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1854

Сын: Колпашников Иван Прокопьев

Отец ребёнка: Колпашников Прокопий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно