Колпашникова (Некрасова) Агафья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1832
Бракосочетание
05.11.1850
Рождение ребёнка
11.07.1852
Сын: Колпашников Илья Прокопьев
Отец ребёнка: Колпашников Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
06.02.1854
Сын: Колпашников Иван Прокопьев
Отец ребёнка: Колпашников Прокопий Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно