Колпашников Прокопий Иванов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
05.11.1850
Рождение ребёнка
11.07.1852
Сын: Колпашников Илья Прокопьев
Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
06.02.1854
Сын: Колпашников Иван Прокопьев
Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно