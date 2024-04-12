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Колпашников Прокопий Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1850

Жена: Колпашникова Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
11.07.1852

Сын: Колпашников Илья Прокопьев

Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1854

Сын: Колпашников Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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