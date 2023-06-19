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Морозов Кирилл Никонович

Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Морозов Никон Фролович

Мать: Морозова Дарья Федотовна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Христиния Емельяновна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Кирилловна

Мать ребёнка: Христиния Емельяновна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Морозов Иосиф Кириллович

Мать ребёнка: Христиния Емельяновна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Морозов Осип Кириллович

Мать ребёнка: Христиния Емельяновна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Петрунина Агрипина Кирилловна

Мать ребёнка: Христиния Емельяновна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Христиния Емельяновна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христиния Емельяновна

Смерть
Неизвестно