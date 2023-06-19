Морозов Кирилл Никонович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Морозов Никон Фролович
Мать: Морозова Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Христиния Емельяновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Кирилловна
Мать ребёнка: Христиния Емельяновна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Христиния Емельяновна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Христиния Емельяновна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Петрунина Агрипина Кирилловна
Мать ребёнка: Христиния Емельяновна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Христиния Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христиния Емельяновна
Смерть
Неизвестно