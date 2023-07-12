Морозова Дарья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Федот
Рождение ребёнка
1824
Сын: Морозов Севастьян Никонович
Отец ребёнка: Морозов Никон Фролович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Морозова Марфа Никоновна
Отец ребёнка: Морозов Никон Фролович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Морозов Никон Фролович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анастасия Никоновна
Отец ребёнка: Морозов Никон Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно