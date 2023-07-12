Морозова Дарья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Дарья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Морозов Севастьян Никонович

Отец ребёнка: Морозов Никон Фролович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Морозова Марфа Никоновна

Отец ребёнка: Морозов Никон Фролович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Морозов Кирилл Никонович

Отец ребёнка: Морозов Никон Фролович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анастасия Никоновна

Отец ребёнка: Морозов Никон Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Никон Фролович

Смерть
Неизвестно
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