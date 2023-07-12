Морозов Никон Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Морозов Фрол Никифорович
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Морозов Севастьян Никонович
Мать ребёнка: Морозова Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Морозова Марфа Никоновна
Мать ребёнка: Морозова Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Морозова Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анастасия Никоновна
Мать ребёнка: Морозова Дарья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Дарья Федотовна
Смерть
1848