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Морозов Никон Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Морозов Фрол Никифорович

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Морозов Севастьян Никонович

Мать ребёнка: Морозова Дарья Федотовна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Морозова Марфа Никоновна

Мать ребёнка: Морозова Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Морозов Кирилл Никонович

Мать ребёнка: Морозова Дарья Федотовна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анастасия Никоновна

Мать ребёнка: Морозова Дарья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Дарья Федотовна

Смерть
1848
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