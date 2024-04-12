Христиния Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Морозов Кирилл Никонович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Морозов Кирилл Никонович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Морозов Кирилл Никонович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Морозов Кирилл Никонович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Петрунина Агрипина Кирилловна
Отец ребёнка: Морозов Кирилл Никонович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Морозов Кирилл Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно