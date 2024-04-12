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Христиния Емельяновна

Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Морозов Кирилл Никонович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Морозов Кирилл Никонович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Морозов Иосиф Кириллович

Отец ребёнка: Морозов Кирилл Никонович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Морозов Осип Кириллович

Отец ребёнка: Морозов Кирилл Никонович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Петрунина Агрипина Кирилловна

Отец ребёнка: Морозов Кирилл Никонович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Морозов Кирилл Никонович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Кирилл Никонович

Смерть
Неизвестно
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