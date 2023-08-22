Сергеева Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Матвей Герасимович
Мать: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
28.08.1923
Дочь: Бекренёва Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Бекренёв Григорий Иванович
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно