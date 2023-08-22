Сергеева Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Матвей Герасимович

Мать: Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
28.08.1923

Дочь: Бекренёва Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Бекренёв Григорий Иванович

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекренёв Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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