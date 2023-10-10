Бекренёва Раиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекренёва Раиса Григорьевна

Место рождения

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

28.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1923

Отец: Бекренёв Григорий Иванович

Мать: Сергеева Мария Матвеевна

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.08.1947

Дочь: Варламова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Варламов Михаил Петрович

Сенаки, სენაკის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варламов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Варламов Михаил Петрович

Фрунзе, Киргизская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варламов Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
Бишкек, Киргизская Республика
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