Бекренёва Раиса Григорьевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1923
Рождение ребёнка
07.08.1947
Дочь: Варламова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Варламов Михаил Петрович
Сенаки, სენაკის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варламов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Варламов Михаил Петрович
Фрунзе, Киргизская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бишкек, Киргизская Республика