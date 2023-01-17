село Архангельское Голицино, село Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия (на 2018) — Familio

Архангельское Голицино

Рузаевский район, Республика Мордовия (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1539Архангельское (Галицыно), с. вл.при руч. Ускляе.17½2537711901367Церковь православная 1. Базар. Бумажная фабрика. Маслобоень 8.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Рузаевский район
75925Архангельское Голициносело54°02'45°03'N-38-067
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