(Butchinoff) Pauline Alex
Место рожденияNovo, Salim, Kars, Russia
Дата рождения22.10.1909
Дата смерти21.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1909
Отец: Butchinoff Alexei
Мать: Alice
Novo, Salim, Kars, Russia
Иммиграция
1921
Переехали на поезде из Русской части Турции Крса в Россию, Ростовская область, Сальские степи. Хутор Привольный.
Рождение ребёнка
21.11.1927
Дочь: Mary John
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff John Fred
Rostov-on-Don, Russia, Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
02.02.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff John Fred
San Francisco, CA
Место жительства
1930
San Francisco, California, USA
Место жительства
С 1930 по 1935
Мы жили в съемных квартирах в районе Потреро-Хилл, недалеко от нашей церкви. Мы с сестрой провели мы много времени проводили, играя в доме по соседству с Потреро-Хилл с нашими друзьями. Наша квартира находилась по соседству с парком, и я играл на кольцах и качелях после школы.
Рождение ребёнка
15.07.1934
Отец ребёнка: Kobsef William Michael
San Francisco, CA
Развод
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Belousoff John
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1994
Yolo County, California, USA
Похороны
Неизвестно
Colma, San Mateo County, California, United States of America