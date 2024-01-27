(Butchinoff) Pauline Alex — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Butchinoff) Pauline Alex

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Место рождения

Novo, Salim, Kars, Russia

Дата рождения

22.10.1909

Дата смерти

21.08.1994

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Муж

1898 г.р.
1903 г.р.
1906 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
1934 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1909

Отец: Butchinoff Alexei

Мать: Alice

Novo, Salim, Kars, Russia
Иммиграция
1921
Переехали на поезде из Русской части Турции Крса в Россию, Ростовская область, Сальские степи. Хутор Привольный.
Рождение ребёнка
21.11.1927

Дочь: Mary John

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff John Fred

Rostov-on-Don, Russia, Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
02.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff John Fred

San Francisco, CA
Место жительства
1930
San Francisco, California, USA
Место жительства
С 1930 по 1935
Мы жили в съемных квартирах в районе Потреро-Хилл, недалеко от нашей церкви. Мы с сестрой провели мы много времени проводили, играя в доме по соседству с Потреро-Хилл с нашими друзьями. Наша квартира находилась по соседству с парком, и я играл на кольцах и качелях после школы.
Рождение ребёнка
15.07.1934

Сын: Kobsef Stanley Brooks

Отец ребёнка: Kobsef William Michael

San Francisco, CA
Развод
1937

Муж: Kobsef William Michael

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Belousoff John

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kobsef William Michael

Развод
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff John Fred

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff John Fred

Смерть
21.08.1994
Yolo County, California, USA
Похороны
Неизвестно
Colma, San Mateo County, California, United States of America
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