(Лоскутов Loscutoff) Mary John
Место рожденияRostov-on-Don, Russia, Целинский район, хутор Привольный
Дата рождения21.11.1927
Дата смерти13.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1927
Отец: Лоскутов Loskutoff John Fred
Мать: Pauline Alex
Rostov-on-Don, Russia, Целинский район, хутор Привольный
Иммиграция
1928
В 1928 году, когда мне было четыре месяца, мы путешествовали на поезде по Европе, ненадолго остановившись в Латвии. Моя мама помнила, как останавливалась в отеле и принимала там паровые бани, но так к... Показать все
Место жительства
С 1930 по 1935
Мы жили в съемных квартирах в районе Потреро-Хилл, недалеко от нашей церкви. Мы с сестрой провели мы много времени проводили, играя в доме по соседству с Потреро-Хилл с нашими друзьями. Наша квартира находилась по соседству с парком, и я играл на кольцах и качелях после школы.
Бракосочетание
28.12.1947
когда еще учились в колледже; мне было 20 лет, а Бену 24.
Работа или профессия
Между 1949 и 1950
1949, I worked at a child care center in Oakland
Рождение ребёнка
03.09.1950
USA
Рождение ребёнка
21.08.1953
Alameda, Alameda, California, USA
Рождение ребёнка
05.05.1957
Штат Мичиган США, East Lansing
Смерть
13.09.2013
Davis, Yolo, California, USA
Похороны
Неизвестно
Davis, California