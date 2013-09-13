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(Лоскутов Loscutoff) Mary John

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Место рождения

Rostov-on-Don, Russia, Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

21.11.1927

Дата смерти

13.09.2013

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1927

Отец: Лоскутов Loskutoff John Fred

Мать: Pauline Alex

Rostov-on-Don, Russia, Целинский район, хутор Привольный
Иммиграция
1928
В 1928 году, когда мне было четыре месяца, мы путешествовали на поезде по Европе, ненадолго остановившись в Латвии. Моя мама помнила, как останавливалась в отеле и принимала там паровые бани, но так к... Показать все
Место жительства
С 1930 по 1935
Мы жили в съемных квартирах в районе Потреро-Хилл, недалеко от нашей церкви. Мы с сестрой провели мы много времени проводили, играя в доме по соседству с Потреро-Хилл с нашими друзьями. Наша квартира находилась по соседству с парком, и я играл на кольцах и качелях после школы.
Бракосочетание
28.12.1947

Муж: French Benjamin Carver

когда еще учились в колледже; мне было 20 лет, а Бену 24.
Работа или профессия
Между 1949 и 1950
1949, I worked at a child care center in Oakland
Рождение ребёнка
03.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: French Benjamin Carver

USA
Рождение ребёнка
21.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: French Benjamin Carver

Alameda, Alameda, California, USA
Рождение ребёнка
05.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: French Benjamin Carver

Штат Мичиган США, East Lansing
Смерть
13.09.2013
Davis, Yolo, California, USA
Похороны
Неизвестно
Davis, California
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