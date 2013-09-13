Место жительства

С 1930 по 1935

Мы жили в съемных квартирах в районе Потреро-Хилл, недалеко от нашей церкви. Мы с сестрой провели мы много времени проводили, играя в доме по соседству с Потреро-Хилл с нашими друзьями. Наша квартира находилась по соседству с парком, и я играл на кольцах и качелях после школы.