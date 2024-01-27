Лоскутов Loskutoff John Fred
Место рожденияТурция, г. Карс селение Ново-Селим
Дата рождения24.11.1906
Дата смерти10.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1906
Турция, г. Карс селение Ново-Селим
Рождение ребёнка
21.11.1927
Дочь: Mary John
Мать ребёнка: Pauline Alex
Rostov-on-Don, Russia, Целинский район, хутор Привольный
Место жительства
1927
San Francisco, California, USA
Иммиграция
1928
Поехал с родителями, женой и дочкой которой было 4 месяца в Америку. Доехали до Латвии, оттуда во Францию на поезде. И оттуда на Пароходе до Нью-Йорка, острова Эллис. Дочка Mary заболела корью и жена ... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pauline Alex
San Francisco, CA
Бракосочетание
Около 1930
Жена: Loskutoff Mary C.
Место жительства
1930
Marital Status: Divorced; Relation to Head: Son, San Francisco, San Francisco, California, USA
Место жительства
1940
Relation to Head: Self; Relative Relation to Head: Mother, San Francisco, California, USA
Военная служба
31.01.1945
Место жительства
1993
Novato, CA
Развод
Неизвестно
Жена: Pauline Alex
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Pauline Alex
Место жительства
Неизвестно
California
Смерть
10.09.1983
San Rafael, Marin, California, USA