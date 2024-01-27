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Лоскутов Loskutoff John Fred

Место рождения

Турция, г. Карс селение Ново-Селим

Дата рождения

24.11.1906

Дата смерти

10.09.1983

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.
1909 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1906

Отец: Лоскутов Loskutoff Федор Fred Трофимович Trofim

Мать: Alice Elsie Fred

Турция, г. Карс селение Ново-Селим
Рождение ребёнка
21.11.1927

Дочь: Mary John

Мать ребёнка: Pauline Alex

Rostov-on-Don, Russia, Целинский район, хутор Привольный
Место жительства
1927
San Francisco, California, USA
Иммиграция
1928
Поехал с родителями, женой и дочкой которой было 4 месяца в Америку. Доехали до Латвии, оттуда во Францию на поезде. И оттуда на Пароходе до Нью-Йорка, острова Эллис. Дочка Mary заболела корью и жена ... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pauline Alex

San Francisco, CA
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Loskutoff Mary C.

Место жительства
1930
Marital Status: Divorced; Relation to Head: Son, San Francisco, San Francisco, California, USA
Место жительства
1940
Relation to Head: Self; Relative Relation to Head: Mother, San Francisco, California, USA
Военная служба
31.01.1945
Место жительства
1993
Novato, CA
Развод
Неизвестно

Жена: Pauline Alex

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Pauline Alex

Место жительства
Неизвестно
California
Смерть
10.09.1983
San Rafael, Marin, California, USA
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