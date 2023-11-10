Устинья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1698
Дата смертиМежду 1730 и 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1710 и 1715
Муж: Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Яковлевич
Смерть
Между 1730 и 1755