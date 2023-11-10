Устинья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1698

Дата смерти

Между 1730 и 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Около 1715 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1710 и 1715

Муж: Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Яковлевич

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Яковлевич

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1730 и 1755
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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