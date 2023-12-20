Агафья (Марфа) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья (Марфа) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1713 и 1724

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1693 и 1704 г.р.

Дети

Около 1739 г.р.
Между 1747 и 1751 г.р.
Около 1749 г.р.

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1713 и 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Евфимия (Афимья) Федоровна

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Бракосочетание
Между 1740 и 1751

Муж: Федор Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1751

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1787
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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