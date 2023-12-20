Агафья (Марфа) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1713 и 1724
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1713 и 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Евфимия (Афимья) Федоровна
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Бракосочетание
Между 1740 и 1751
Муж: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1751
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Смерть
После 1787