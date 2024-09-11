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Ирина Петровна

Место рождения

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Между 1685 и 1692 г.р.

Мать

Между 1690 и 1699 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Петр Яковлевич

Мать: Устинья (Ксения) Трофимовна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 101об-102 лист. Деревня Поплевино. Степан Степанович, 60 лет и жена его Акулина Ивановна, 40 лет. У них сын Федор, 5 лет. Племянник Петр Яковлевич, 30 лет у него жена Ксения Трофимовна,... Показать все
Смерть
После 1719

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