Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1685 и 1692
Дата смертиПосле 1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1685 и 1692
Отец: Яков Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Устинья (Ксения) Трофимовна
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1717
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Устинья (Ксения) Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Устинья (Ксения) Трофимовна
Бракосочетание
Около 1713
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 101об-102 лист. Деревня Поплевино. Степан Степанович, 60 лет и жена его Акулина Ивановна, 40 лет. У них сын Федор, 5 лет. Племянник Петр Яковлевич, 30 лет у него жена Ксения Трофимовна,... Показать все
Смерть
После 1755