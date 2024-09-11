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Петр Яковлевич

Место рождения

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1685 и 1692

Дата смерти

После 1755

Пол

Мужской

Отец

До 1673 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1690 и 1699 г.р.

Дети

Около 1708 г.р.
Между 1711 и 1717 г.р.
Около 1713 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1685 и 1692

Отец: Яков Степанович

Мать: не указана

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Устинья (Ксения) Трофимовна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1717

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Устинья (Ксения) Трофимовна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Устинья (Ксения) Трофимовна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1713

Жена: Устинья (Ксения) Трофимовна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 101об-102 лист. Деревня Поплевино. Степан Степанович, 60 лет и жена его Акулина Ивановна, 40 лет. У них сын Федор, 5 лет. Племянник Петр Яковлевич, 30 лет у него жена Ксения Трофимовна,... Показать все
Смерть
После 1755
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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