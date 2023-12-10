Шестакова Богатырева Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1965
Рождение ребёнка
12.03.1985
Дочь: Богатырева Гришко Юлия Александровна
Отец ребёнка: Богатырев Александр Олегович
Рождение ребёнка
27.10.1987
Дочь: Богатырева Синегуб Ольга Александровна
Отец ребёнка: Богатырев Александр Олегович
Бракосочетание
Неизвестно