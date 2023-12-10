Шестакова Богатырева Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Богатырева Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1965

Отец: Шестаков Николай Петрович

Мать: Шестакова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
12.03.1985

Дочь: Богатырева Гришко Юлия Александровна

Отец ребёнка: Богатырев Александр Олегович

Рождение ребёнка
27.10.1987

Дочь: Богатырева Синегуб Ольга Александровна

Отец ребёнка: Богатырев Александр Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырев Александр Олегович

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