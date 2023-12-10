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Богатырев Александр Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1985

Дочь: Богатырева Гришко Юлия Александровна

Мать ребёнка: Шестакова Богатырева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
27.10.1987

Дочь: Богатырева Синегуб Ольга Александровна

Мать ребёнка: Шестакова Богатырева Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Богатырева Ирина Николаевна

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