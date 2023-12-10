Богатырев Александр Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1985
Дочь: Богатырева Гришко Юлия Александровна
Мать ребёнка: Шестакова Богатырева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
27.10.1987
Дочь: Богатырева Синегуб Ольга Александровна
Мать ребёнка: Шестакова Богатырева Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно