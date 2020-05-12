Шестакова Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1933
Дата смерти12.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1933
Рождение ребёнка
11.09.1957
Дочь: Беляева Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Шестаков Николай Петрович
Лебедин, Черкаська область
Рождение ребёнка
30.04.1965
Дочь: Шестакова Богатырева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Шестаков Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
12.05.2020