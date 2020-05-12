Шестакова Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова Елена Константиновна

Шестакова Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1933

Дата смерти

12.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1933

Отец: Чирва Константин Сергеевич

Мать: Чирва Березова Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
11.09.1957

Дочь: Беляева Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Шестаков Николай Петрович

Лебедин, Черкаська область
Рождение ребёнка
30.04.1965

Дочь: Шестакова Богатырева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Шестаков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
12.05.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close