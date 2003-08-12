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Шестаков Николай Петрович

Место рождения

Знаменка, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

19.08.1925

Дата смерти

12.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925

Отец: Шестаков Петр Владимирович

Мать: Шестакова Циганова Евдакия Ильинична

Знаменка, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
11.09.1957

Дочь: Беляева Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Шестакова Елена Константиновна

Лебедин, Черкаська область
Рождение ребёнка
30.04.1965

Дочь: Шестакова Богатырева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Шестакова Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Елена Константиновна

Смерть
12.08.2003
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