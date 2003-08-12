Шестаков Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения19.08.1925
Дата смерти12.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925
Рождение ребёнка
11.09.1957
Дочь: Беляева Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Шестакова Елена Константиновна
Лебедин, Черкаська область
Рождение ребёнка
30.04.1965
Дочь: Шестакова Богатырева Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Шестакова Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2003