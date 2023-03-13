Одинцова Ефросинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Инчагова Василиса
Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Одинцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Одинцовъ Василий
Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Абаимова Варвара
Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Одинцовъ Федоръ
Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Одинцовъ Кондратий
Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Одинцовъ Яковъ
Смерть
1791