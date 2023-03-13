Одинцова Ефросинья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова Ефросинья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Инчагова Василиса

Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ

Рождение ребёнка
1753

Сын: Одинцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ

Рождение ребёнка
1755

Сын: Одинцовъ Василий

Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Абаимова Варвара

Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ

Рождение ребёнка
1759

Сын: Одинцовъ Федоръ

Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Одинцовъ Кондратий

Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Одинцовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцовъ Яковъ

Смерть
1791
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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