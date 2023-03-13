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Одинцовъ Федоръ
Одинцовъ Федоръ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1759
Пол
Мужской
Отец
Одинцовъ Яковъ
1726 г.р.
Мать
Одинцова Ефросинья Федорова
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец:
Одинцовъ Яковъ
Мать:
Одинцова Ефросинья Федорова
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