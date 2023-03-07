Одинцовъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Одинцовъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Инчагова Василиса
Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Одинцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Одинцовъ Василий
Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Абаимова Варвара
Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Одинцовъ Федоръ
Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Одинцовъ Кондратий
Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно