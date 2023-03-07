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Одинцовъ Яковъ

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Одинцовъ Василий

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Инчагова Василиса

Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Одинцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Одинцовъ Василий

Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Абаимова Варвара

Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Одинцовъ Федоръ

Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Одинцовъ Кондратий

Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Одинцова Ефросинья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Ефросинья Федорова

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