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Уразко Александр Емельянович

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Место рождения

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1879

Отец: Уразко Емельян Самсонович

Мать: Уразко Анна Кирилловна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.05.1900

Сын: Уразко Георгий Александров

Мать ребёнка: Уразко Александра Дмитриевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.12.1906

Сын: Уразко Василий Александров

Мать ребёнка: Уразко Александра Дмитриевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Уразко Константин Александрович

Мать ребёнка: Уразко Александра Дмитриевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уразко Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уразко Александра Дмитриевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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