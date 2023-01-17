Уразко Александр Емельянович
Место рождения
Дата рождения14.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1879
Отец: Уразко Емельян Самсонович
Мать: Уразко Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
04.05.1900
Сын: Уразко Георгий Александров
Мать ребёнка: Уразко Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.12.1906
Сын: Уразко Василий Александров
Мать ребёнка: Уразко Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Уразко Константин Александрович
Мать ребёнка: Уразко Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уразко Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно