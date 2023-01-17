Уразко (Бондарева) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1900
Сын: Уразко Георгий Александров
Отец ребёнка: Уразко Александр Емельянович
Рождение ребёнка
28.12.1906
Сын: Уразко Василий Александров
Отец ребёнка: Уразко Александр Емельянович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Уразко Константин Александрович
Отец ребёнка: Уразко Александр Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уразко Александр Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно