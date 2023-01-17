Уразко (Бондарева) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУразко (Бондарева) Александра Дмитриевна

Уразко (Бондарева) Александра Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1900

Сын: Уразко Георгий Александров

Отец ребёнка: Уразко Александр Емельянович

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.12.1906

Сын: Уразко Василий Александров

Отец ребёнка: Уразко Александр Емельянович

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Уразко Константин Александрович

Отец ребёнка: Уразко Александр Емельянович

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразко Александр Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразко Александр Емельянович

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close